PSG : Le maillot du PSG fait fureur... en Espagne

Dans : PSG, Foot Europeen, Liga.

Plébiscité dans un vote pour élire les plus beaux maillots du football européen, le public espagnol apprécie grandement la tunique... du Paris Saint-Germain.

Depuis un an et le transfert historique de Neymar du Barça au PSG, le football espagnol crache assez régulièrement sur le club de la capitale française. Par l'intermédiaire de Javier Tebas, le patron de la Liga, le pays de la Roja n'est pas tendre avec Paris. Mais l'avis du public ibérique semble toutefois différent. Puisque les lecteurs de Marca estiment que le maillot de la formation francilienne est le troisième plus beau d'Europe, avec 5 500 votes ce vendredi à 13h.

Derrière la tunique du Real Madrid (7 000 votes) et celle de Barcelone (5 900), l'équipement du PSG fait donc fureur. Plus que celui de l'Atlético de Madrid (5 300), pourtant récent vainqueur de la Supercoupe d'Europe, de la Juve (4 000), de MU (3 800), de Chelsea (3 600) ou du Bayern (3 300). Comme quoi avec Neymar et Mbappé, la nouvelle star du ballon rond après sa Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Paris fait des émules partout en Europe. Et même l'équipementier du club de la capitale a de quoi s'en frotter les mains, son design étant particulièrement apprécié cette saison.