PSG : Le mage Al-Khelaifi a une vision, « Paris va gagner la C1 »

Dans : PSG.

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaifi était heureux. Mais le dirigeant qatari n'avait aucun doute.

Dans son rôle de président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a connu bien des désagréments, et même des catastrophes, sur la scène européenne, on pense évidemment à la remontada ou bien à l’élimination de la saison passée contre Manchester United. Et c’est peu dire que mercredi soir, face à l’Atalanta, Neymar et ses coéquipiers ont donné des sueurs froides au président du PSG. Il a fallu deux buts dans les ultimes minutes du quart de finale pour que le champion de France se sorte d’un piège qui semblait se refermer sur lui. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaifi était forcément heureux, mais le dirigeant qatari affirmait ne jamais avoir été inquiet malgré la tournure des événements face à la formation italienne.

Cette confiance du patron du Paris Saint-Germain n’est pas récente. Car selon Le Parisien, cela fait des mois que Nasser Al-Khelaifi répète à qui veut l’entendre que son équipe gagnera la Ligue des champions en cette année 2020 que personne n'oubliera. « Depuis le 17 mars et le confinement en France, Nasser Al- Khelaifi soutient en privé à tous ses interlocuteurs que Paris va remporter la C1. Il s’est démené, dans l’Hexagone comme auprès de l’UEFA, pour que l’épreuve finisse », explique le quotidien francilien. Du côté de Leipzig, prochaine adversaire du PSG mardi prochain en 1/2 finale de la Ligue des champions, on aura probablement une autre opinion sur ce sujet. Mais en attendant cela ne changera pas la confiance de Nasser Al-Khelaifi.