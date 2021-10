PSG : Le joueur agressé par une prostituée est Ander Herrera

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que l'on sache que le footballeur du PSG agressé mardi soir au Bois de Boulogne était Ander Herrera. Ce dernier s'est fait voler son portefeuille.

Ander Herrera n’a pas encore porté plainte, mais se réserve le droit de le faire, après avoir été attaqué par une prostituée alors qu’il circulait au volant de sa voiture dans l’allée Reine-Marguerite, au Bois de Boulogne et qu’il attendait que le feu passe au rouge pour rentrer à son domicile, pas très loin de cet endroit. De manière assez imprudente, le milieu de terrain espagnol du PSG avait posé son téléphone mobile et son portefeuille sur le tableau de bord, et c’est en voyant cela que la prostituée serait entrée d’un seul coup dans la voiture en s’emparant du téléphone et de l’argent contenu dans le portefeuille, à savoir 200 euros selon différentes sources.

A priori, le quotidien gratuit 20 Minutes indique que ce braquage n’a pas donné lieu à des violences, et que la suspecte a redonné son téléphone à Ander Herrera, en obtenant que ce dernier la transporte un peu plus loin, mais a conservé l’argent et le portefeuille. Sans hésiter, et une fois la prostituée partie, le footballeur du Paris Saint-Germain a immédiatement appelé la police afin de signaler le vol de son portefeuille. Une affaire qui fait évidemment causer compte tenu de la manière dont tout cela s'est passé.