PSG : Le joli coup de Mbappé en vue du Ballon d'Or

Promis au Ballon d’Or dans les années à venir, Kylian Mbappé ne peut a priori pas prétendre à la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football cette année.

Mais l’attaquant français est gourmand et ambitieux, et il n’a pas envie de régresser au classement. L’année dernière, dans la foulée de sa Coupe du monde XXL, il avait récupéré la quatrième place, derrière Modric, Cristiano Ronaldo et Griezmann, mais devant Lionel Messi par exemple. Pour 2019, les noms de Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Sadio Mané reviennent avec insistance. Mbappé jouera donc placé, et sa bonne forme actuelle pourrait l’aider à bien figurer. En effet, les votes pour désigner le Ballon d’Or 2019 viennent d’ouvrir, et se terminent le 8 novembre prochain. Autant dire que, pour cette récompense, les buts marqués en ce moment comptent forcément plus dans les esprits que ceux inscrits en janvier dernier. Même du côté de France Football, on avoue que l’accélération du Français peut rapporter gros.

« C’est toujours une bonne idée de se distinguer au début de la période des votes. La performance de Mbappé peut lui faire gagner des places car elle entre dans la tête du jury. Il vaut mieux mettre un triplé en Ligue des champions que 4 ou 5 buts en Ligue 1. De là à en faire le Ballon d’or, il lui en faudra certainement beaucoup plus », a confié au Parisien Rémy Lacombe, rédacteur en chef de France Football, qui chapeaute le Ballon d’Or. Bien évidemment, cela ne devrait pas suffire pour rafler le titre final, même si cela n’empêche surtout pas Mbappé de marquer les esprits, et de faire gagner son équipe, ce qui est après tout le principal.