PSG : Le grand Neymar enfin de retour à Paris ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En petite forme depuis le début de la saison, Neymar a élevé son niveau de jeu avec le PSG lors du choc de la sixième journée de Ligue 1 contre l’OL.

En première mi-temps, ses combinaisons incessantes avec Lionel Messi ont fait beaucoup de mal à la défense de l’Olympique Lyonnais. Après le repos, le sextuple Ballon d’Or a été nettement plus discret. Neymar n’a en revanche pas cessé de matraquer la défense lyonnaise et le valeureux Malo Gusto, obtenant un penalty très litigieux qu’il a ensuite transformé. Au-delà de ses accélérations et de ses dribbles, Neymar a répété les courses à haute intensité et s’est montré précieux défensivement. De très bons signaux pour l’avenir du Paris SG selon Eric Rabesandratana, lequel s’est enthousiasmé pour le retour en forme de l’international brésilien au micro de France Bleu Paris.

Neymar presque au top physiquement ?

« J’ai aimé l’implication de Neymar dans le travail. Que ce soit défensif, ou même oralement en guidant ses coéquipiers. Avec aussi son caractère, sa façon d’être, mais surtout avec le ballon. Les accélérations qu’il fait en seconde période, c’est le Neymar qu’on connait et qu’on a envie de voir au PSG. Ce n’est pas toujours abouti parce que ça manque un peu de finition, mais de le voir faire ça, c’est très très bon signe au niveau de sa forme » a apprécié l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain, très heureux de constater que Neymar revient à un niveau physique acceptable. Très critiqué pour son poids et son hygiène de vie ces dernières semaines, le n°10 du PSG a mis du temps avant de revenir au top après une Copa America éprouvante et des vacances durant lesquelles il a peut-être un peu trop décompressé. Mais le match réalisé par Neymar contre l’OL dimanche soir au Parc des Princes prouve que Neymar est de retour. Ce ne sera pas de trop pour le PSG à une semaine du choc en Ligue des Champions contre Manchester City.