PSG : Le Graët l’a bien cherché, Tuchel le remet en place

Dans : PSG, Ligue 1.

Habitué au championnat allemand et à des instances où chacun reste à sa place, Thomas Tuchel a bien remarqué que ce n’était pas toujours pareil en France.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët aime aussi se mêler des affaires de la Ligue, comme en début de saison où il avait assuré qu’il n’y aurait plus de fumigènes dans les stades de Ligue 1. Cette fois-ci, en marge d’une question sur la réforme de la Ligue des Champions, c’est le PSG qui a pris cher sans avoir rien demandé. Outre les questions liées à la volonté de Paris de pousser vers cette réforme, le président de la FFF s’est surtout permis une pique gratuite sur les échecs parisiens en Ligue des Champions.

« Je lui conseillerai d’abord de bâtir une équipe pour passer les 8es de finale de la Ligue des champions », avait ainsi lancé le dirigeant. Une attaque qui n’est pas passée pour Thomas Tuchel, qui demande sèchement au dirigeant de se mêler de ses affaires, et de rester à sa place. « Je suis très surpris qu’il commente de cette manière, ce n’est pas professionnel. D’un autre côté, je ne suis pas surpris, car à la Fédération, j’ai eu beaucoup d’occasions de voir ce genre d’attitude contre mon staff ou moi. Je ne suis pas surpris mais ce n’est pas professionnel », a confié l’entraineur parisien qui a essayé de rester le plus courtois possible malgré son agacement.