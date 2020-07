PSG : Le futur Thiago Silva déjà verrouillé par Paris !

Dans : PSG.

Suite aux départs de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, les dirigeants du Paris Saint-Germain mettent désormais un point d’honneur à conserver les pépites de leur centre de formation.

Chaque saison, et ce depuis plusieurs années maintenant, le club de la capitale française perd ses meilleurs espoirs. Et c’est encore le cas en 2020, puisque l’équipe de Thomas Tuchel a perdu ses deux meilleurs titis parisiens, à savoir Kouassi (Bayern Munich) et Aouchiche (ASSE), le 30 juin dernier. Désormais, et pour ne plus revivre ce genre de désillusions avec ses jeunes, Leonardo veut sécuriser les meilleurs talents au plus tôt. Une nouvelle donne confirmée dans le dossier El Chadaille Bitshiabu. À 15 ans, le défenseur central ne s’entraînait plus avec le PSG, son contrat amateur ayant expiré au 1er juillet.

Pisté par le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Dortmund, Leipzig ou l’AC Milan, le géant d’1m95 se voyait déjà à l’étranger. Mais le directeur sportif du PSG a réussi à renverser la tendance, puisque selon Le Parisien, Bitshiabu « a signé une convention de formation non accompagnée de contrat avec le club de la capitale ». De retour à l’entraînement avec les U19 depuis jeudi, le grand espoir du football français pourrait accepter de signer un contrat aspirant d’une saison puis un contrat pro de trois ans au PSG lors de son 16e anniversaire en 2021. Une bonne nouvelle pour la formation francilienne, même si rien n’est encore bouclé, vu que les gros clubs étrangers proposent, eux, un premier contrat pro de cinq ans à Bitshiabu, ce qui est interdit en France.