PSG : Le fric plutôt que les jeunes, Dugarry ne trouve pas ça chic

Ces dernières années et notamment cet été, le Paris Saint-Germain ne s’est pas gêné pour vendre ses jeunes joueurs formés au club. Et au moment où Ikoné, Guendouzi, Maignan ou encore Coman ont été sélectionnés par Didier Deschamps en Equipe de France, la stratégie de Paris interroge. Le club de la capitale fait-il une erreur en vendant aussi massivement ses jeunes pousses avant qu’ils n’explosent totalement ? Interrogé sur le sujet, Christophe Dugarry est apparu mitigé. Et pour cause, le chroniqueur de RMC semble dans le flou devant la stratégie adoptée par le champion de France en titre.

« Je n’arrive pas à comprendre la stratégie du PSG avec ses jeunes. Sincèrement, je n’ai pas de réponse parce que je suis dans le flou total. Alors, je peux comprendre que le Paris Saint-Germain n’ait pas un besoin indispensable de ses jeunes de la formation car ils ont tellement d’argent. Donc, ce n’est pas si grave que ça financièrement. Après, ça a forcément son importance. Quand tu as des jeunes que tu n’arrives pas à amener au très haut niveau, c’est-à-dire à être professionnel, ça amène forcément une carence et un problème pour ensuite les faire signer dans la pré-formation par exemple. Je ne comprends pas la stratégie (…) Sincèrement, je ne peux même pas me permettre de la juger parce que je ne la comprends pas » a indiqué l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, dubitatif devant la stratégie du PSG avec ses jeunes joueurs. Ce n’est pas le seul…