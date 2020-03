PSG : Le flop Kehrer va tout exploser, aucun doute !

Dans : PSG.

Au fond du trou après la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester United en Ligue des Champions la saison prochaine, Thilo Kehrer a mis du temps avant de remonter la pente.

De retour à la compétition depuis plusieurs semaines après une longue blessure, l’international allemand sera titulaire pour la réception du Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et pour cause, Thomas Meunier (suspendu) et Collin Dagba (blessé) seront absents, ce qui signifie que Thilo Kehrer est la seule solution viable pour Thomas Tuchel au poste de latéral droit. Un an après sa boulette contre Manchester United en Ligue des Champions, qui offrait un but à Romelu Lukaku, l’ancien de Schalke 04 est prêt à prouver sa vraie valeur selon l’un de ses proches, interrogé par L’Equipe.

« Pour être franc, il a été touché. Jusqu’à ce match, il était vraiment en avance dans son plan de progression à Paris, il avait joué beaucoup plus que ce à quoi il s’attendait pour sa première saison. Comme c’est encore un jeune joueur, ça a pris un peu de temps pour remonter la pente. Il a faim » affirme ce membre de l’entourage de Thilo Kehrer dans les colonnes du quotidien national, avant de conclure. « Sa boulette contre Manchester ne l’a forcément pas aidé, mais il a digéré tout ça. Il a à cœur de montrer qu’il peut être présent dans les grands matches ». Reste maintenant à voir si Thilo Kehrer sera au niveau de l'événement face au Borussia Dortmund, mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. La qualification du PSG en dépend en partie…