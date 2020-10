PSG : Le Final 8 de Lisbonne, il en a encore des frissons

Dans : PSG.

L’UEFA a réussi sa mission en bouclant les Coupes d’Europe de la saison 2019-2020 malgré une situation exceptionnelle. Le PSG s'en souvient avec émotion.

En dépit de l’interruption des matchs pendant plusieurs mois, le football a fini par reprendre ses droits et la Ligue des Champions s’est terminée à l’occasion d’un tournoi fermée à la mi-août à Lisbonne. Une situation exceptionnelle qui a donné lieu à des matchs tout aussi surprenants. Le PSG en a profité pour se faufiler jusqu’en finale, où le Bayern Munich a brisé son rêve. Difficile à digérer pour Colin Dagba, qui avoue toutefois que ce tournoi final a donné des sensations rarement vécues, et a soudé l’effectif parisien comme jamais.

« Le Final 8, c’était vraiment incroyable. Je pense néanmoins que le point de départ de tout cela reste Dortmund, où on a senti un groupe qui a voulu aller chercher cette qualification. Derrière, tu as ce match et ce final face à l’Atalanta qui a encore un peu plus renforcé les liens... Je pense qu’on n’était pas loin de le faire, ça s’est joué sur certains détails. On aurait mérité autant qu’eux de soulever cette coupe », a livré le défenseur parisien dans les colonnes de So Foot. Un aveu qui conforte l’impression de l’extérieur, à savoir que la victoire en 1/8e de finale retour face à Dortmund avait représenté un véritable déclic pour les Parisiens, qui ont tous tiré dans le même sens pour tenter d’aller chercher ce titre européen.