PSG : Le feuilleton Neymar est palpitant, il s’invite chez vous

Régulièrement au cœur des rumeurs en période de mercato, Neymar est un joueur qui passionne les supporters du Paris Saint-Germain. Mais dont la notoriété n’a pas de frontières…

La star de l’équipe nationale du Brésil est tellement suivie à travers le monde entier que Netflix a décidé de miser sur lui dans le cadre d’une série dont il sera le personnage principal. A en croire les informations glanées par Le Parisien, des équipes de tournage de la plateforme internationale sont régulièrement présentes au côté de Neymar. Netflix dispose notamment d’un accès très privilégié au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin d’offrir à ses abonnés les plus belles images.

Pour l’heure, Netflix et le champion de France en titre entretiennent le mystère au sujet de cette collaboration. Mais selon un proche, cette série devrait se dérouler sous la forme d’un documentaire sur Neymar « au vu de la quantité d’images tournées ». Cette nouvelle série prouve en tout cas la tendance des derniers mois, à savoir que Netflix et Amazon s’arrachent les stars mondiales du ballon rond afin de proposer des contenus sportifs originaux à leurs abonnés. Récemment, des séries sur Sunderland, Sergio Ramos, José Mourinho, Diego Maradona ou encore sur Antoine Griezmann ont vu le jour. Assurément, cette série sur Neymar sera très suivie en France, au Brésil et partout à travers le monde au vu de la popularité extraordinaire du numéro dix du Paris Saint-Germain.