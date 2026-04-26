ICONSPORT_365178_0148

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

OM26 avr. , 23:00
parGuillaume Conte
22
Habib Beye s'est passé de Mason Greenwood sur blessure au coup d'envoi. Mais l'entrée en jeu de l'Anglais avec l'OM à l'heure de jeu semble dire autre chose.
Annoncé comme blessé et donc incapable de débuter la rencontre face à Nice selon son entraineur, Mason Greenwood est entré en jeu à l’heure de jeu pour essayer de faire la différence en faveur de l'OM. Son apport a été aussi immédiat qu’indéniable, avec de l’aide défensive, des dribbles, des tirs et des centres. Il a littéralement mis le feu au Vélodrome, et ne semblait clairement pas blessé. A tel point qu’on pouvait se demander si l’Anglais n’avait pas été déjà aussi en jambes. Résultat, malgré l’annonce d’Habib Beye comme quoi l’ancien de Manchester United souffrait de la cuisse et que c’était mettre en danger son intégrité physique que de le faire débuter, les supporters de l’OM se sont littéralement demandés ce qu’il se cachait derrière cette décision.
« Il fallait faire rentrer le grand blessé plus tôt, on aurait gagné largement », « jamais vu un blessé être aussi vif », « baye est un grand malade d’avoir mis Greenwood sur le banc », « Il a l’air diminué Greenwood… », « Même sur une jambe il doit être titulaire », « Comment tu peux te passer de Greenwood », ont lancé les fans de l’OM sur les réseaux.
Des critiques, en plus des points perdus, qui ne vont pas arranger la cote de popularité de Habib Beye, pour qui rester à l’OM la saison prochaine semble impossible. Cela tombe bien, son agent essayerait de le placer au Paris FC la saison prochaine, même si cela semble un peu tôt pour de tels bruits de couloir. Même pour l’OM.

Lire aussi

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’expliqueOM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique
Articles Recommandés
ICONSPORT_365182_0054
Serie A

Serie A : Pas de folies entre le Milan AC et la Juventus

ICONSPORT_365178_0097
OM

C’était écrit, la Panenka de Wahi crucifie l’OM

ICONSPORT_365178_0099
Ligue 1

L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Fil Info

26 avr. , 22:46
Serie A : Pas de folies entre le Milan AC et la Juventus
26 avr. , 22:45
C’était écrit, la Panenka de Wahi crucifie l’OM
26 avr. , 22:44
L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus
26 avr. , 22:43
L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée
26 avr. , 22:30
OL : Gros coup dur en vue pour Lyon avant le sprint final ?
26 avr. , 22:10
Miracle pour Bordeaux, la montée se rapproche
26 avr. , 21:51
Terrible bagarre en D2 espagnole
26 avr. , 21:30
C'est fini pour Nantes, les héros vont en Ligue 2
26 avr. , 21:00
Mercato : Monaco offre 15 ME pour Abline, Nantes refuse

Derniers commentaires

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

On le fait avec Tolisso, qui a un souci et ne peut pas jouer plus de 30 n en ce moment. Le PSG le fait aussi avec Dembélé. Pourquoi ce serait différent avec Greenwoord ?

C'est fini pour Nantes, les héros vont en Ligue 2

Ils ont toute leur chance face à l'OM !

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

Intéressant, je me suis rendu compte que j'en connaissais mal l'histoire

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Quel sens de la répartie ! Mais tu es un génie ! ^^

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

C'est dommage que je ne puisse pas te faire un dessin ici. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading