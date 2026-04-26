OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

Habib Beye s'est passé de Mason Greenwood sur blessure au coup d'envoi. Mais l'entrée en jeu de l'Anglais avec l'OM à l'heure de jeu semble dire autre chose.

Annoncé comme blessé et donc incapable de débuter la rencontre face à Nice selon son entraineur, Mason Greenwood est entré en jeu à l’heure de jeu pour essayer de faire la différence en faveur de l'OM . Son apport a été aussi immédiat qu’indéniable, avec de l’aide défensive, des dribbles, des tirs et des centres. Il a littéralement mis le feu au Vélodrome, et ne semblait clairement pas blessé. A tel point qu’on pouvait se demander si l’Anglais n’avait pas été déjà aussi en jambes. Résultat, malgré l’annonce d’Habib Beye comme quoi l’ancien de Manchester United souffrait de la cuisse et que c’était mettre en danger son intégrité physique que de le faire débuter, les supporters de l’OM se sont littéralement demandés ce qu’il se cachait derrière cette décision.

« Il fallait faire rentrer le grand blessé plus tôt, on aurait gagné largement », « jamais vu un blessé être aussi vif », « baye est un grand malade d’avoir mis Greenwood sur le banc », « Il a l’air diminué Greenwood… », « Même sur une jambe il doit être titulaire », « Comment tu peux te passer de Greenwood », ont lancé les fans de l’OM sur les réseaux.

Des critiques, en plus des points perdus, qui ne vont pas arranger la cote de popularité de Habib Beye, pour qui rester à l’OM la saison prochaine semble impossible. Cela tombe bien, son agent essayerait de le placer au Paris FC la saison prochaine, même si cela semble un peu tôt pour de tels bruits de couloir. Même pour l’OM.