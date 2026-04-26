C’était écrit, la Panenka de Wahi crucifie l’OM

Ancien joueur de l'OM où il n'était resté que six mois, Elye Wahi a pris une revanche quasiment attendue en égalisant pour Nice et permettre donc de prendre un point au Vélodrome.

Malgré la fronde des supporters, l’OM n’a pas trouvé la solution pour retrouver le chemin de la victoire. Pourtant, les joueurs d’Habib Beye ont surtout dominé, et ils pensaient même avoir fait le plus difficile en ouvrant le score par Hojbjerg. La fin de match voyait Nice réagir, et obtenir un pénalty miraculeux pour une semelle sur Clauss. Une sanction que Elye Wahi transformait d’une Panenka osée mais parfaite, qui laissait Rulli sur le flanc.

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Pendant tout le match, l’ancien de l’OM a croisé le fer avec ses anciens coéquipiers, se brouillant plusieurs fois avec Leonardo Balerdi notamment. S’il n’a pas été incroyable dans le jeu, le joueur prêté par Francfort à Nice a tout de même eu le dernier mot, en célébrant son but devant le public marseillais. Des supporters phocéens qui se doutaient qu’ils allaient subir la revanche du joueur en forme du Gym, qui pourrait bien coûter très cher à l’OM et à Frank McCourt avec cette égalisation qui place Marseille très loin des billets pour la Ligue des Champions.