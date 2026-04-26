ICONSPORT_365178_0097

C’était écrit, la Panenka de Wahi crucifie l’OM

OM26 avr. , 22:45
parGuillaume Conte
15
Ancien joueur de l'OM où il n'était resté que six mois, Elye Wahi a pris une revanche quasiment attendue en égalisant pour Nice et permettre donc de prendre un point au Vélodrome.
Malgré la fronde des supporters, l’OM n’a pas trouvé la solution pour retrouver le chemin de la victoire. Pourtant, les joueurs d’Habib Beye ont surtout dominé, et ils pensaient même avoir fait le plus difficile en ouvrant le score par Hojbjerg. La fin de match voyait Nice réagir, et obtenir un pénalty miraculeux pour une semelle sur Clauss. Une sanction que Elye Wahi transformait d’une Panenka osée mais parfaite, qui laissait Rulli sur le flanc.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Pendant tout le match, l’ancien de l’OM a croisé le fer avec ses anciens coéquipiers, se brouillant plusieurs fois avec Leonardo Balerdi notamment. S’il n’a pas été incroyable dans le jeu, le joueur prêté par Francfort à Nice a tout de même eu le dernier mot, en célébrant son but devant le public marseillais. Des supporters phocéens qui se doutaient qu’ils allaient subir la revanche du joueur en forme du Gym, qui pourrait bien coûter très cher à l’OM et à Frank McCourt avec cette égalisation qui place Marseille très loin des billets pour la Ligue des Champions.

Lire aussi

Elye Wahi, le flop de l’OM qui va ruiner McCourt !Elye Wahi, le flop de l’OM qui va ruiner McCourt !
A trois journées de la fin, l’OM se retrouve à quatre points de Lille et de Lyon, 4e et 3e de Ligue 1.
ICONSPORT_365178_0115
Articles Recommandés
ICONSPORT_365178_0148
OM

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

ICONSPORT_365182_0054
Serie A

Serie A : Pas de folies entre le Milan AC et la Juventus

ICONSPORT_365178_0099
Ligue 1

L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Fil Info

26 avr. , 23:00
OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent
26 avr. , 22:46
Serie A : Pas de folies entre le Milan AC et la Juventus
26 avr. , 22:44
L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus
26 avr. , 22:43
L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée
26 avr. , 22:30
OL : Gros coup dur en vue pour Lyon avant le sprint final ?
26 avr. , 22:10
Miracle pour Bordeaux, la montée se rapproche
26 avr. , 21:51
Terrible bagarre en D2 espagnole
26 avr. , 21:30
C'est fini pour Nantes, les héros vont en Ligue 2
26 avr. , 21:00
Mercato : Monaco offre 15 ME pour Abline, Nantes refuse

Derniers commentaires

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

Intéressant, je me suis rendu compte que j'en connaissais mal l'histoire

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Quel sens de la répartie ! Mais tu es un génie ! ^^

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

C'est dommage que je ne puisse pas te faire un dessin ici. ^^

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

C'est sûr... tout le monde a appris ce soir. Mdr

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Tu as conscience que ce que tu viens de dire c'est du vent? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading