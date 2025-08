PSG ‍: Le double deal du siècle, l’Arabie Saoudite débloque tout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin de deux départs majeurs pour enchainer avec des recrues importantes. Le championnat saoudien va rendre cela possible.

Le PSG prend son temps dans ce marché des transferts, mais un transfert va tout de même avoir lieu dans les prochains jours. Illya Zabarnyi a pour la première fois laissé entendre sur ses réseaux sociaux que son arrivée à Paris était désormais en bonne voie, et si le défenseur ukrainien s’est permis cela, c’est qu’il est certain de rejoindre la capitale française prochainement. Mais dans deux autres dossiers majeurs du champion d’Europe, c’est l’attente qui prime. Le PSG aimerait se défaire de Gianluigi Donnarumma, qui a refusé l’offre de prolongation et n’a plus qu’un an de contrat, afin de faire place nette à Lucas Chevalier, qui est déjà dans les starting-blocks pour rejoindre le PSG. Autre joueur invité à se trouver un nouveau club : Kang-In Lee. Le Sud-Coréen ne fait plus partie des plans et Luis Campos veut le voir partir avant d’actionner la possibilité de recruter Maghnès Akliouche.

Galtier donne un coup de pouce au PSG

PSG : Zabarnyi arrive, le coup de sang de Marquinhos https://t.co/nYwCRDFwXG — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2025

De quoi faire saliver les supporters, qui sont donc, comme tout le monde, en position d’attente. Pour débloquer ces deux situations, un seul championnat : la Saudi Pro League. Al-Nassr fait partie des candidats à la venue de Gianluigi Donnarumma, le club de Cristiano Ronaldo n’étant pas loin d’être le seul capable de s’aligner sur les demandes salariales de l’Italien. Le choix sportif ne serait pas incroyable, mais il ne serait pas le premier à céder aux sirènes du Royaume du Golfe, surtout que celui que l’on surnommait « Dollarumma » a souvent été décrié pour sa gourmandise financière.

L’Arabie Saoudite est aussi capable de débloquer le dossier Lee. Le club de Neom SC, nouveau riche très ambitieux en Arabie saoudite, suit le Sud-Coréen et son entraineur Christophe Galtier le veut pour compléter son équipe. De quoi provoquer une offre intéressante pour le PSG, qui est ouvert à une vente sèche d’un joueur qui n’a pas su s’imposer. Une double opération signée par les clubs saoudiens qui décanterait totalement le mercato parisien, et pourrait provoquer rapidement en conséquence deux arrivées spectaculaires pour les compenser immédiatement.