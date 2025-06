PSG ‍: Le dossier Rodrigo Mora rebondit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Considéré comme l'un des renforts prioritaires du PSG lors de ce mercato, Rodrigo Mora sait que son avenir se jouera dans les prochaines semaines. Mais, du côté du FC Porto, tout semble très clair.

Le Paris Saint-Germain a misé sur de jeunes talents portugais, et on l'a constaté cette saison, le pari fait par Luis Campos est une énorme réussite. Vitinha, Nuno Mendes ou bien encore Joao Neves ont largement contribué à la victoire des champions de France en Ligue des champions. Et c'est pour continuer dans cette voie que le conseiller sportif du PSG, en accord avec Luis Enrique, souhaite faire signer Rodrigo Mora, le prodige offensif de 18 ans du FC Porto. Toujours en quête d'une sélection internationale, celui qui vient de récemment prolonger avec son club formateur jusqu'en 2030 sait cependant que ses dirigeants n'ont pas réellement l'intention de le laisser partir cet été, quelle que soit l'offre du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs ce que confirme le quotidien sportif portugais Record.

Mora de elite não terá desconto https://t.co/JL9q0Szin2 — Record (@Record_Portugal) June 18, 2025

Du côté du PSG, on sait que depuis qu'il a prolongé son contrat avec Porto, le joueur dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros, mais Paris refuse de payer ce prix. Le média portugais précise que la dernière offre transmise par Luis Campos était de 50 millions d'euros, plus deux joueurs du Paris Saint-Germain. Une proposition que le club portugais n'a même pas étudiée. Journaliste pour Record, Rui Sousa précise que du côté du FC Porto, tout est clair, soit les champions de France et d'Europe mettent les 70 millions d'euros cash et éventuellement des négociations pourraient débuter, soit Rodrigo Mora restera cet été. Le joueur et l'agent de ce dernier, Jorge Mendes, seraient sur la même longueur d'onde, à savoir qu'aucun bras-de-fer ne sera fait pour partir du FC Porto.

Mora n'ira pas au clash pour signer au PSG

Pour le jeune milieu offensif portugais, la priorité numéro 1 est de jouer toute la saison prochaine afin d'être présent au Mondial 2026 avec le Portugal, et il ne souhaite pas prendre des risques inutiles à un an de ce rendez-vous. Autrement dit, Rodrigo Mora n'ira pas au clash pour imposer à Porto un départ au Paris Saint-Germain, même si le PSG a encore la possibilité de débarquer au Portugal avec 70 millions d'euros. On verra alors comment André Villas-Boas réagira si c'est effectivement le cas.