Porto va au clash avec le PSG pour le crack Mora

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait réaliser quelques gros coups cet été sur le marché des transferts. Le jeune crack du FC Porto, Rodrigo Mora, plait beaucoup à la direction des champions d'Europe en titre.

Le Paris Saint-Germain est actuellement concentré sur sa Coupe du monde des clubs. Une Coupe du monde que les champions d'Europe souhaitent remporter. Peut-être croiseront-ils la route dans cette compétition du FC Porto, qui possède un joueur que le PSG souhaite ardemment recruter. En effet, il n'est plus un secret que les pensionnaires du Parc des Princes ont des vues sur Rodrigo Mora. La pépite portugaise de 18 ans crève l'écran à Porto et ne sera d'ailleurs pas bradée par la formation lusitanienne. André Villas-Boas, président du club portugais, est conscient de la valeur de son joyau.

Rodrigo Mora, Porto vit un rêve

Dans le podcast Men In Blazers, en marge du match contre Palmeiras en Coupe du monde des clubs, l'ancien entraineur de l'OM a en effet indiqué concernant Mora : « Nous avons désormais, comme vous le verrez, Rodrigo Mora, qui vient de fêter ses 18 ans. C'est un footballeur brillant, un autre joueur en pleine ascension, une autre étoile montante. Et oui, nous aimons ce sport. Et je pense que cela renforce encore son talent actuel. Il est doué techniquement. Notre système est différent de celui des autres championnats du top 5. Nous donnons leur chance aux talents. Au Portugal, il est courant de voir des joueurs de 16 ans sur le terrain. C'est ce qui s'est produit récemment avec Rodrigo Mora. Nous n'avons pas peur de les intégrer à l'équipe première. Ils rêvent d'intégrer l'équipe première du FC Porto, car c'est réalisable. C'est un exemple de ce qui se passe au centre de formation du FC Porto, mais aussi à ceux du Sporting et de Benfica ». Pour rappel, depuis sa prolongation de contrat en juin 2030 avec Porto, Rodrigo Mora possède une clause de résiliation fixée à 70 millions d'euros. Reste à savoir si le PSG voudra aligner autant.