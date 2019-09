PSG : Le dossier prioritaire de Leonardo se complique au mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato, Ligue 1.

A la recherche de plusieurs joueurs au milieu de terrain cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Idrissa Gueye et Ander Herrera. Mais avant de boucler ces deux deals, Leonardo espérait s’offrir la pépite italienne Sandro Tonali. Auteur d’un début de saison XXL sous les couleurs de Brescia, le joueur de 19 ans a la cote auprès des plus grandes écuries européennes. Et selon les informations récoltées par Paris-United, ce dossier va devenir très compliqué à boucler pour le champion de France en titre. Et cela pour une raison très simple, qui va rendre Leonardo impuissant.

Selon le média, le souhait n°1 de Sandro Tonali est de poursuivre sa carrière en Série A. Dans le viseur de la Juventus Turin et du Milan AC, il accorderait sa préférence aux Rossoneri, son club de cœur. Reste que les chances du Milan de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine sont faibles, ce qui pourrait relancer le Paris Saint-Germain. Une chose est certaine, il faudra y mettre le prix pour convaincre Brescia de lâcher sa pépite. Cet été, le club transalpin réclamait 35 ME. Selon les performances du joueur dans les prochaines semaines, ce prix pourrait grimper de plusieurs dizaines de millions d’euros. Il va donc falloir casser sa tirelire pour s’offrir le prodige du football italien…