PSG : Le discours anti-remontada de Pochettino

Dans : PSG.

Après la large victoire à Barcelone (4-1) de mardi soir, le PSG a normalement un boulevard pour valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Même le club catalan ne semble pas croire à une possible remontée. Mais cela s’est malheureusement constaté par le passé, parfois le Paris SG n’a besoin de personne pour se mettre dans des situations délicates et on se souvient comment, en deux bourdes défensives et un pénalty assez incroyable, les joueurs parisiens avaient fini par offrir une qualification inespérée à l’équipe B de Manchester United en 2019. Mais avec le changement d’entraineur, le PSG connait également une modification du discours. Mauricio Pochettino aime être proche de son groupe, et n’hésite pas à leur donner des conseils. Bien évidemment sur le placement, la tactique, la mise en place, mais aussi sur le plan mental. Et à ce sujet, l’entraineur argentin commence déjà à matraquer son message en vue du championnat, tout en gardant le match retour face au Barça dans un coin de sa tête.

L’ancien coach de Tottenham a surtout demandé à ses joueurs de ne pas bercer dans l’euphorie, et c’était valable dans le vestiaire au Camp Nou mardi soir, où les Parisiens étaient ravis de leur récital, mais avec une joie mesurée. Selon L’Equipe, Pochettino a immédiatement rappelé que des matchs importants arrivaient, contre Monaco notamment, puis un peu plus tard le retour contre Barcelone. « Il faut respecter le football, et le football, c’est le Barça aussi », a martelé l’ancien joueur du PSG, bien conscient que le club catalan avait aussi dans ses rangs des joueurs de talent immense, et que ces derniers, à l’image de Messi, Griezmann ou Dembélé, pouvaient aussi se réveiller brutalement au Parc des Princes.