PSG ‍: Le dernier fiasco de Luis Campos lâché gratuitement ‍?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain, Renato Sanches pourrait partir de manière définitive au Benfica… si le club de la capitale le lâche gratuitement lors du prochain mercato estival.

Recruté par Christophe Galtier au PSG contre un chèque de 15 millions d’euros en 2022, Renato Sanches n’a jamais réussi à faire sa place au sein du club de la capitale française. Allant de club en club depuis deux ans, avec une saison passée à la Roma et désormais au Benfica, le milieu de terrain de 27 ans n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau. Alors qu’il n’a quasiment pas joué durant cet exercice 2024-2025, avec seulement 418 minutes de temps de jeu, l’international portugais est abonné à l'infirmerie. Au début du mois d’avril, Sanches a subi sa quatrième blessure musculaire de la saison… Malgré tout, et alors qu’il ne jouera plus jusqu’à la fin de ce sprint final, Benfica veut quand même le conserver de manière définitive. Mais pas à n’importe quelles conditions.

Benfica veut récupérer Renato Sanches gratuitement

Renato Sanches está a recuperar de uma lesão muscular e não joga pelo Benfica desde 2 de abril



O jogador teve uns dias de pausa nos tratamentos e foi autorizado pelo Benfica a viajar para Cabo Verde na companhia da família 🤩



📸 renatosanches

#renatosanches pic.twitter.com/t60xYwewge — A BOLA (@abolapt) April 30, 2025

Prêté avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, Renato Sanches pourrait être transféré de manière définitive dans le club portugais… pour zéro euro. C’est en tout cas la volonté des dirigeants lisboètes. Selon les informations du journal A Bola, Benfica ne souhaite pas débourser un seul centime pour conserver Sanches. Histoire d’assumer un salaire très élevé, Benfica veut le récupérer gratuitement sous la forme d’un nouveau prêt ou d’un transfert sans indemnité.

Reste maintenant à savoir si le PSG acceptera ce deal. Peut-être que les bonnes relations entre Luis Campos et Jorge Mendes, l’agent de Sanches qui a placé Neves ou Vitinha au PSG ces dernières années, vont permettre de trouver un terrain d’entente. Et le directeur sportif portugais cherchera peut-être à expédier ce recrutement onéreux qui n'a jamais convaincu, alors qu'il avait poussé pour le finaliser. En attendant de connaître la position du PSG, le joueur sous contrat jusqu’en 2027 est actuellement au Cap-Vert pour se soigner physiquement et mentalement… avant de vivre un été mouvementé.