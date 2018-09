PSG : Le dernier coup de crasse de Paris avec Ben Arfa

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Après quasiment un an et demi sans jouer, Hatem Ben Arfa retrouve les joies de la compétition avec son nouveau club, le Stade Rennais.

Il a marqué dès son retour, ce jeudi face à Jablonec, et espère enchainer avec une nouvelle apparition contre le PSG, ce dimanche au Roazhon Park. De quoi raviver des souvenirs pas si lointains, puisque s’il n’a pas joué un seul match de la saison, le natif de Clamart faisait bien partie de l’effectif parisien en 2017-18. Mis sur la touche, incapable de trouver un accord avec Antero Henrique pour partir libre, Ben Arfa a simplement fait un an complet d’entrainement, sans jamais rien dire, sans jamais se démotiver. Un comportement exemplaire qui a marqué les joueurs parisiens.

En fin de saison, au moment de négocier les primes collectives, les trois cadres de l’effectif que sont Thiago Motta, Thiago Silva et Marquinhos ont demandé à ce que Ben Arfa soit inclus dans la répartition selon L’Equipe. La réponse de Maxwell, qui a géré le dossier, a été sans équivoque, puisque le PSG a refusé que l’ancien niçois soit concerné par les primes de la saison. Une preuve de plus que la réconciliation était impossible entre Ben Arfa et le PSG, qui a déjà été passablement énervé de voir son joueur offensif toucher son salaire toute la saison sans jouer, et sans chercher à trouver un accord pour être libéré de son contrat plus tôt.