PSG : Le dernier coup de bluff XXL du Barça pour Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A en croire la presse catalane, le feuilleton Neymar a pris fin ce vendredi : le FC Barcelone aurait fermé le dossier !

Après d’intenses négociations avec le Paris Saint-Germain ces derniers jours, notamment en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco, le champion d’Espagne n’a pas trouvé d’accord pour récupérer l’attaquant. Sa dernière offre a en effet été rejetée par le PSG, qui aurait transmis une contre-proposition, à savoir un deal comprenant Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo plus une importante somme d’argent. Un total qui représenterait 215 M€ aux yeux des Parisiens, et que le Barça juge beaucoup trop élevé selon Mundo Deportivo.

De toute façon, Barcelone ne semble pas posséder le cash nécessaire. Et l’ailier français refuse catégoriquement de partir, même pour un prêt d’une saison. Résultat, le club catalan estimerait que les négociations sont terminées, et que seul un rebondissement inattendu pourrait lui permettre de boucler cet improbable transfert. Une fois de plus, c’est à se demander si Barcelone voulait vraiment Neymar, où si le club catalan attend justement un coup de sang du Brésilien, qui commencer à perdre patience, pour avoir enfin une véritable ouverture.