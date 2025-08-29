PSG ‍: Le départ de Soler coince brutalement

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mis sur la liste des joueurs à vendre cet été par le PSG, Carlos Soler a enfin trouvé un prétendant sérieux avec la Real Sociedad. Les Basques semblaient en mesure de conclure le transfert mais il va falloir encore négocier avec les Parisiens.

Avec les contrats XXL signés par le Paris Saint-Germain pendant plusieurs années, les dirigeants actuels doivent redoubler d'efforts pour vendre les recrues les plus décevantes. Une tâche qui n'est pas trop mal accomplie depuis le début de l'été avec Milan Skriniar cédé définitivement à Fenerbahçe et Nordi Mukiele vendu à Sunderland. Le PSG espère maintenant se débarrasser pour de bon de Carlos Soler. L'ancien joueur de Valence n'entre pas dans les plans de Luis Enrique et siéger sur le banc de touche serait déjà un exploit pour lui cette saison. Prêté à West Ham la saison dernière, le milieu espagnol est visé par la Real Sociedad qui veut l'acquérir définitivement au mercato.

Soler revient à Paris en urgence

Le transfert de Soler au Pays Basque s'est accéléré ces derniers jours. Le joueur du PSG était même parti à Saint-Sébastien pour signer son contrat. Cependant, les choses ne se sont pas bien passées entre les différentes parties. Le quotidien Le Parisien affirme que Carlos Soler est revenu à Paris ce vendredi sans s'être engagé avec la Real Sociedad. Les deux clubs sont toujours en désaccord sur les modalités financières de cette vente.

Mercato PSG : Carlos Soler rentre à Paris, son transfert à la Real Sociedad toujours en négociations https://t.co/yJbQF8jdfq — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 29, 2025

Les dirigeants parisiens et leurs homologues basques se disputent à propos du juste prix de ce transfert. Pour répondre aux demandes du PSG, la Real Sociedad doit encore vendre des joueurs pour récupérer les fonds qui manquent selon les informations du journal francilien. Les Espagnols devront être très rapides car le mercato s'arrête dans un peu moins de trois jours seulement.