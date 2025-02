PSG ‍: Le debrief très méchant de Bertrand Latour

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain aligne les victoires en Ligue et en Ligue des champions, comme cela a encore été le cas contre Brest. Sur Canal+, qui diffuse la C1, tout le monde ne s'enthousiasme pas pour le PSG.

Si avant la réception de Manchester City, l'équipe de Luis Enrique était au bord du précipice en Ligue des champions, elle a depuis totalement renversé la tendance. Et sauf cataclysme, le Paris Saint-Germain sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale contre Liverpool ou le FC Barcelone. Pendant ce temps, en Ligue 1, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers se promènent, autrement dit tout va bien au sein du club de la capitale, dont l'entraîneur de Monaco fait même possiblement la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Cependant, sur Canal+, Bertrand Latour n'est pas du tout du même avis et le journaliste l'a clairement dit en marge du match du PSG contre le Stade Brestois.

Le PSG ne l'impressionne pas, il s'explique

Toujours assez incisif dans ses analyses, Betrand Latour a vidé son sac contre l'enthousiasme qu'il y a autour du PSG. « Tout ça me saoule au bout d’un moment. J’ai l’impression que là, depuis trois semaines, parce que Dembélé marque des buts en tant que neuf, c’est devenu l’épouvantail du football européen. Mais moi, je ne crois pas ça du tout. Parce que moi j’ai une analyse différente des dernières semaines. Oui le PSG a battu City, mais City est battu toutes les semaines. La réalité c’est ça. Et après, la victoire du PSG, ils en ont pris combien contre Arsenal ? Cinq ! Le week-end dernier, ils ont attendu la 75e minute pour battre une équipe de troisième division. Le PSG va mieux qu’en septembre et en octobre, mais est-ce que le PSG est meilleur que Liverpool ou le Barça qui en colle 4 ou 5 à chaque match ? Est-ce que c’est meilleur que le Real avec les quatre fantastiques devant ? Alors que c’était plus difficile pour le Real Madrid de s’adapter que pour le PSG d’avoir une équipe de jeunes », a lancé le journaliste de Canal+.

En attendant, les supporters parisiens se régalent devant les performances actuelles de leur équipe, et même s'il faudra finir le travail contre le Stade Brestois la semaine prochaine au Parc des Princes, il y a une vraie impatience concernant la suite de la Ligue des champions qui verra le PSG affronter Liverpool ou le FC Barcelone. Il sera alors temps de voir si les chouchous de Bertrand Latour sont au rendez-vous.