PSG ‍: Le CUP veut mettre le feu au Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi soir, le PSG accueillera Arsenal pour valider sa place en finale de la Ligue des champions. Un évènement historique attendu impatiemment par les ultras, lesquels ont publié un communiqué pour appeler à soutenir massivement leur club.

Finies les frustrations et les déceptions passées, le Paris Saint-Germain veut écrire la plus belle page de son histoire en ce printemps 2025. Vainqueurs 1-0 à Arsenal la semaine dernière, les Parisiens sont à 90 minutes de jouer leur deuxième finale de Ligue des champions. De quoi couronner les efforts et les réussites de toute une saison. Les membres du Collectif Ultras Paris sont conscients de la portée de ce PSG-Arsenal pour leur club. Ils prônent l'union sacrée derrière leur équipe pour incarner au mieux leur rôle de 12e homme et aider le club parisien à rejoindre Munich le 31 mai prochain.

Les ultras veulent un soutien massif pour le PSG

C'est le message principal qui ressortait du communiqué qu'ils ont publié sur X ce mardi. « Il est l’heure. Il est temps. Le moment d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de notre club. Aux côtés de cette équipe qui nous rassemble, qui nous ressemble. Vous, supporters parisiens de toutes générations, qui vibrez avec ce club depuis tant d’années. Vous qui avez connu les joies, les peines, les grandes soirées et les désillusions… Mercredi, peut-être vivrons-nous l’un des plus grands moments sous nos couleurs », ont-ils d'abord écrit avant de poursuivre leur texte.

« Mercredi, dans l’enceinte mythique de la Porte de Saint-Cloud. Le Parc des Princes, théâtre d’émotions, lieu de légende… Peut-être exploserons-nous de joie. Peut-être, nous envolerons-nous vers Munich, vers la finale ! Mais avant cela, ce match doit être l’un des plus intenses, des plus puissants, des plus inoubliables. Nous avons besoin d’un Parc des Princes comme jamais : Prêt à rugir, à chanter, à trembler, à s’enflammer. Prêt à tout donner. 48 000 voix unies, portées par des millions d’autres, dans les bars, les foyers, partout en France et au-delà. Tous ensemble, tous aux couleurs du club, tous avec les écharpes autour du cou. Paris doit vibrer. Paris doit y croire. Et quand l’arbitre sifflera la fin, ayons le sentiment d’avoir, nous aussi, tout donné, d’avoir fait le maximum pour pousser notre équipe à la victoire. Tous Ensemble, en route pour la finale. Et Fiers, plus que jamais, d’être Parisiens ! », ont-ils conclu. C'est annonciateur d'une soirée bouillante au Parc des Princes...