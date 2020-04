PSG : Le Covid invité surprise dans le dossier Alex Telles

Dans : PSG.

Le transfert d'Alex Telles au PSG est annoncé comme imminent, mais cependant les soubresauts du football mondial ont mis un gros coup de frein à l'opération.

Ce dimanche, un journal brésilien annonçait que la signature d’Alex Telles, le latéral du FC Porto, au Paris Saint-Germain était acquise ou presque, cela pour une somme de 25ME. Une belle affaire pour le PSG qui cherchait un remplaçant Layvin Kurzawa, ce dernier étant en fin de contrat. L’affaire semble belle pour Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, Alex Telles étant convoité par plusieurs clubs européens, d’autant plus que le défenseur international brésilien arrive à un an de la fin de son contrat avec le club portugais. Pour Paris il y a donc toutes les raisons d’avancer rapidement sur cette opération. C’est cependant oublier qu’en pleine épidémie du coronavirus, laquelle a stoppé brutalement le football, le prochain mercato n’est pas réellement la priorité numéro 1.

Ce mardi, Le Parisien confirme que si effectivement le Paris SG a un intérêt très fort pour Alex Telles, le dossier est loin d’être bouclé pour une raison très simple. « Le PSG est candidat et le joueur est intéressé, mais le mercato est totalement bloqué par le coronavirus », a confié un proche du dossier dans le quotidien francilien. Autrement dit, s’il est possible et même probable que les dirigeants du Paris Saint-Germain bougeront très vite dans le dossier Alex Telles, l’imminence d’une signature n’est pas du tout d’actualité. Nasser Al-Khelaifi veut d'abord savoir comment les choses évolueront, les dates du mercato n'étant même pas encore officialisées par la FIFA. Alex Telles et le FC Porto devront donc patienter.