PSG : Le coup fumant à 60 ME, Paris dévoile son plan

Le championnat a débuté, et Leonardo a promis des recrues pour permettre à Thomas Tuchel de mettre sur pied son équipe.

Après Mauro Icardi, Sergio Rico et Alessandro Florenzi, le PSG se cherche désormais des renforts capables de faire oublier les départs, notamment en défense centrale. Thiago Silva et Tanguy Kouassi sont partis, laissant un trou béant à combler. Malgré la solidité de la charnière Kimpembe-Marquinhos, le PSG n’envisage pas de faire une saison sans un troisième arrière central de premier choix. C’est pourquoi Leonardo a enclenché la machine pour recruter, encore en provenance d’Italie, Milan Skriniar. Une attaque qui se prépare en deux temps, comme l’a révélé le journaliste Nicolo Schira, expert du mercato renommé de l’autre côté des Alpes. Il y a tout d’abord une offre qui sera difficile à refuser pour le Slovène, avec un contrat de cinq ans et un salaire de 6 ME par saison. Pas vraiment au niveau de ce que touchait par exemple Thiago Silva, mais tout de même une augmentation par rapport à ce qu’il touche à l’Inter Milan actuellement.

Et dans le même temps, Leonardo a chargé un intermédiaire bien connu des deux clubs, Marcelo Simonian, de faciliter les discussions avec l’Inter Milan. L'agent a déjà travaillé avec le PSG, notamment sur les dossiers Javier Pastore et Leandro Paredes. Il a toutefois du travail, car le club lombard réclame fermement 60 ME pour libérer Skriniar, et le PSG espère voir ce prix baisser pour effectuer une offre qui fera mouche sous la barre des 50 ME. En tout cas, comme promis, le champion de France passe bien la vitesse supérieure en ce mois de septembre afin de boucler certains dossiers chauds, et donner quelques armes supplémentaires de choix à Thomas Tuchel pour la saison à venir.