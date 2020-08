PSG : Le coup dur, Navas forfait contre Leipzig

Dans : PSG.

Touché aux ischios-jambiers, Keylor Navas avait du quitter ses coéquipiers en seconde période face à l’Atalanta Bergame. Remplacé par Sergio Rico, le portier arrivé du Real Madrid ne sera pas rétabli à temps pour la demi-finale face à Leipzig. Le Costaricien n’a pas participé à la séance d’entrainement de ce dimanche soir à Lisbonne, et selon RMC comme Le Parisien, son forfait est avéré pour la rencontre de mardi soir. Ce sera donc le grand soir pour Sergio Rico, tandis que le Polonais Marcin Bulka prendra place sur le banc de touche. A noter qu’Idrissa Gueye, ménagé, n’a pas pris part non plus à l’entrainement de ce dimanche soir.