PSG : Le contrat de Luis Campos, Chelsea en rigole

Luis Campos est dans le viseur de Chelsea, et les Anglais sont agressifs. Même sans l'accord du PSG, ils sont persuadés pouvoir utiliser le recruteur portugais dans leur club.

Chelsea et son nouveau propriétaire américain ne font pas dans la demi-mesure après un mercato déjà considéré comme très offensif. Ils entendent révolutionner le secteur du recrutement chez les Blues, et même dans le championnat anglais où le scouting n’est pas aussi développé que dans certains autres clubs européens. C’est pourquoi la formation londonienne s’intéresse de près à l’un des maitres du genre : Luis Campos. Le conseiller football du PSG fait saliver Chelsea, et il y a déjà eu des contacts entre les deux parties récemment. Todd Boehly, le propriétaire américain des Blues, se verrait bien dénicher le découvreur de talent qui fait saliver toute l’Europe, même s’il travaille déjà pour le Paris SG, et est en plus conseiller extérieur au Celta Vigo.

Le PSG, qui a donné carte blanche à Luis Campos au mercato, n’est pas du genre à partager et estime que, même en dehors du marché des transferts, le Portugais se doit de prendre ses responsabilités sur le groupe parisien. Mais le dernier mercato ne s’est pas passé comme le dirigeant l’espérait, et cela a donné lieu à quelques dissensions en interne. Résultat, il est à l’écoute des offres et Chelsea l’a bien compris. Mais surtout, d’après les premiers retours au sein du club londonien, on est persuadé qu’il n’y aura aucun problème à utiliser Luis Campos pour les biens de Chelsea, y compris si le Portugais a un contrat avec le PSG.

Selon le journal londonien Evening Standard, Chelsea a bien plusieurs directeurs sportifs dans le viseur, et notamment Christoph Freund, actuellement directeur sportif du RB Salzbourg en Autriche. Mais recruter l’un comme l’autre est même une option envisagée par Todd Boehly, pour qui il n’y a aucun problème légal à ce que Luis Campos commence immédiatement sa collaboration avec Chelsea en cas d’accord. Son rôle officiel au sein du PSG lui permet d’avoir cette indépendance, et chez les Blues, on ne valide pas du tout la clause qui empêcherait l’ancien dirigeant de Monaco de signer dans un autre club européen de très forte valeur. Un signe que Luis Campos tient à sa liberté, et qu’il entend aussi bien l’utiliser s’il en ressent le besoin ou l’envie. Il reste à savoir si cette arrivée à Chelsea va se faire, et si le PSG l’acceptera si cela devait être le cas.