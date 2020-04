PSG : Le confinement, c’est un pur bonheur pour Meunier

Dans : PSG.

Chez certains joueurs de Ligue 1, confinement rime avec ennui en cette période de crise du coronavirus durant laquelle le football manque à chacun.

Ces derniers jours, Angel Di Maria et sa femme ont notamment fait part de leur désarroi devant la situation de confinement. L’Argentin du PSG vit très mal la période actuelle… au contraire de Thomas Meunier. Également confiné, comme la moitié de l’humanité, le défenseur droit du Paris Saint-Germain a indiqué dans une interview accordée à la RTBF que ce confinement obligatoire lui faisait le plus grand bien. L’international belge apprécie notamment de passer du temps avec ses jeunes enfants, ce qu’il n’a pas l’occasion de faire régulièrement en temps normal, lorsque le PSG enchaîne les matchs et les déplacements tous les trois jours.

« Je trouve ça étonnamment très agréable après une saison très chargée. Voir mes enfants 24H/24 c’est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à rester à la maison » a indiqué le défenseur parisien avant de s’exprimer sur la reprise des compétitions. « J’espère malgré tout qu’on pourra reprendre vers la mi-mai. Même jouer à huis clos, cela rapportera de l’argent, et je pense qu’on y viendra. Si on annule tout, ce sera une saison blanche, et cela aura des répercussions négatives pour le football ». Reste maintenant à voir quand la Ligue 1 pourra reprendre, alors que Le Parisien indique dans son édition du jour que certains présidents de clubs ont émis l’idée de créer des passe-droits dans le confinement afin de permettre aux joueurs de s’entraîner, quitte à dormir dans les centres d’entraînement. Tout cela dans le but d’être prêt le plus rapidement possible à reprendre la compétition.