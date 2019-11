PSG : Le coach parfait pour l'après-Tuchel, le Qatar l'adore

Dans : PSG.

Entraineur viscéralement attaché à l’Atlético de Madrid, Diego Simeone a tout de même pris un petit coup derrière la tête en voyant plusieurs de ses cadres partir l’été dernier.

Si le sanguin argentin conserve la même passion, il peut lui aussi se dire qu’il a fait le tour de la question chez les Matelassiers, avec des performances régulières au plus haut niveau, mais finalement peu de titres face aux géants de la Liga. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien milieu de terrain est en tout cas toujours dans le viseur du PSG, annonce Mundo Deportivo. Pour le journal espagnol, l’incertitude sur les capacités de Thomas Tuchel à atteindre les objectifs fixés par ses dirigeants ouvre la porte à des discussions avec d’autres entraineurs.

Et le profil de Diego Simeone, capable de souder une équipe et de faire passer le collectif avant tout, serait très apprécié chez les propriétaires qataris du PSG. Au même titre que deux entraineurs reconnus et qui ont l’avantage d’être libres : Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Un sacré trio dans lequel pourrait bien se trouver le futur coach du PSG, surtout que ce n’est plus un mystère, Leonardo ne fait pas vraiment du maintien de Thomas Tuchel l’une de ses priorités pour les mois à venir. Même si l’Allemand aura vraisemblablement sa chance pour cette saison 2019-20, afin de tenter de faire oublier le désastre de la fin d’exercice précédent.