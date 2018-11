PSG : Le club sort du silence pour cette recrue XXL

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Très rarement inquiété quand il s’agit du départ de ses meilleurs joueurs, Manchester United n’est toutefois pas serein au sujet de David De Gea.

Le portier espagnol est l’un des bastions des Red Devils depuis sept ans, mais il arrive au terme de son contrat au mois de juin prochain. Autant dire que sa situation intéresse du beau monde en Europe, et notamment le Paris Saint-Germain, qui pourrait avoir à chercher un nouveau gardien si jamais Gianluigi Buffon décidait de ne pas prolonger l’aventure, ou si Alphonse Areola se lassait de son statut d’intermittent dans la capitale. Alors forcément, la perspective de faire venir gratuitement l’international espagnol de 28 ans a de quoi faire saliver.

Mais selon The Telegraph, le Paris Saint-Germain a récemment assuré à Manchester United qu’il n’essayait pas de faire signer David De Gea actuellement. Le club anglais s’en était inquiété, sachant que les approches sont interdites avant le 1er janvier 2019, et qu’il essaye toujours de prolonger, sans succès, le bail de l’ancien de l’Atlético Madrid. Une manière de clarifier les choses qui ne présagent de rien, puisque dès que l’année 2019 aura débuté, le règlement de la FIFA autorisera le Paris SG à approcher le gardien espagnol sans avoir à en référer aux pensionnaires d’Old Trafford. Et les dirigeants parisiens ne devraient pas se priver de tâter le terrain pour ce joueur gratuit…