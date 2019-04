PSG : Le clan Nsoki appuie sur la pédale de frein

Dans : PSG, Ligue 1.

Le match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, dimanche dernier au Parc des Princes, a engendré de la frustration, et pas que chez les supporters du PSG, puisqu'on a appris que Stanley Nsoki s'était légèrement embrouillé avec un membre du staff parisien, le joueur n'ayant pas apprécié de s'échauffer pour finalement ne pas rentrer en jeu. Mais ce jeudi, l'un des deux représentants du jeune défenseur du Paris SG a tenu à calmer le jeu, tout en reconnaissant que forcément Stanley Nsoki se posait des questions sur son avenir au Paris Saint-Germain.

« Stanley est une personne calme et respectueuse. Il a eu un échange avec un membre du staff par rapport à sa situation personnelle après le match. Il n'y a eu aucune tension, mais Stanley avait besoin de dire certaines choses. Il est reparti à l'entraînement dès mercredi avec la volonté de montrer à l'entraîneur qu'il pouvait jouer plus (...) Stanley ne joue plus depuis un moment. Vous comprenez que sa situation n'est pas simple. Quand vous êtes un jeune joueur au PSG, de plus formé au club, c'est difficile de se faire une place. Stanley le sait et reste très lucide là-dessus. Le club lui a montré qu'il croyait en lui et nous pensons que c'est toujours le cas. Mais cela fait un moment qu'il ne joue pas, plus une minute, alors que le championnat est gagné... Stanley est mis de côté, donc c'est normal de se poser des questions (...) Une carrière est faite de mouvements. Un joueur peut rester dans son club ou partir dans un autre. Nous avons de bons rapports avec la direction parisienne et la meilleure solution sera trouvée cet été pour Stanley », a confié, sur RMC, Dadi Mayuma, un des deux agents du défenseur du Paris Saint-Germain.