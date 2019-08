PSG : Le clan Neymar est formel, Paris c'est fini !

Dans : PSG, Mercato.

A un mois de la fermeture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain n’a toujours reçu aucune offre pour Neymar.

Pire encore, les discussions sont sporadiques avec le FC Barcelone, le club que veut rejoindre le Brésilien. Faute de moyens financiers, le club catalan échafaude quelques plans qui ne conviennent pas à la direction parisienne, avec toujours l’inclusion de joueurs, un prêt avec option d’achat ou un tarif revu trop largement à la baisse. Résultat, le temps passe, et il se dit que le PSG va mettre un terme définitif aux débats ouverts il y a un mois de cela avec la révélation par Leonardo de la volonté de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain.

Mais du côté du club espagnol comme du clan Neymar, le mode de pensée est totalement différent. Les deux parties sont persuadées qu’un transfert va finir par se mettre sur place, et les intermédiaires travaillent d’arrache-pied pour rapprocher tout ce beau monde. Selon L’Equipe, l’entourage de l’international brésilien est persuadé que les discussions vont entrer dans une phase plus active dans le courant du mois d’août, et que l’affaire finira par se faire. Contacté par le quotidien sportif, un proche du dossier affirme ainsi qu’il n’y a aucune chance que Neymar soit toujours un joueur du PSG à la fin du marché des transferts. Une confiance à toute épreuve qui semble aussi inébranlable qu’incroyable, sachant que le club de la capitale n’envisage pas de se faire mener par le bout du nez par le FC Barcelone pendant tout le mois d’août.