PSG : Le père de Messi dément un accord avec l'Arabie saoudite

L'AFP a annoncé ce mardi un accord verbal entre le club d'Al-Hilal et Lionel Messi pour un contrat de deux ans. Jorge Messi, le père de la Pulga, a publié un communiqué pour démentir les rumeurs sur la future destination de son fils.

En fin de contrat dans quelques semaines avec le PSG, Lionel Messi est quasiment assuré de ne pas prolonger avec le club de la capitale. Après deux ans de collaboration, la magie n'a jamais vraiment opéré entre Messi et Paris. Malgré des performances moyennes avec le club de la capitale, l'Argentin est resté performant avec son pays, avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2022. Le joueur qui va bientôt fêter ses 36 ans a donc tout remporté dans sa carrière, concernant les trophées majeurs. C'est pourquoi la question d'un départ vers une destination plus exotique semble se poser pour Messi qui a déjà passé toute sa carrière professionnelle en Europe. L'AFP a annoncé il y a quelques heures que l'ancien attaquant du FC Barcelone avait trouvé un accord verbal avec le club saoudien d'Al-Hilal. Avec notamment un contrat juteux à la clé. Ce qui a été formellement démenti par le père de Messi dans un communiqué.

🚨🔴 Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp