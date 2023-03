PSG : Le clan Mbappé appelle le Real, ça change tout !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est en contact régulier avec le Real Madrid, révèle Marca ce vendredi. Depuis l'été dernier et le mercato raté du PSG, l'international français ne cache pas sa déception et laisse la porte madrilène ouverte.

La brutale élimination du Paris SG de manière prématurée en Ligue des Champions, a réveillé les bruits sur une arrivée possible de Kylian Mbappé au Real Madrid. Dans une information au timing déconcertant, Marca révèle que cela fait plusieurs mois que le clan de l’attaquant parisien est mécontent de sa situation au PSG. Et cela a débouché par un appel, dès la fin de l’été, entre l’entourage de Mbappé et le Real Madrid, pour faire savoir que le vice-champion du monde regrettait d’avoir prolongé au Paris Saint-Germain.

Mbappé pas surpris par l'élimination du PSG

Un constat fait devant le mercato estival effectué par Luis Campos, qui n’avait pas pu se défaire de Neymar, n’avait pas non plus fait venir un défenseur central supplémentaire et encore moins un avant-centre de premier plan comme Robert Lewandowski. Dès lors, le ton avait changé dans le clan Mbappé, pour qui le club parisien n’avait visiblement pas fait les efforts nécessaires pour faire grandir le club de la capitale et en faire un vrai candidat à la victoire en Ligue des Champions. Résultat, l’élimination constatée ce week-end n’a même pas surpris le joueur tricolore, qui a assuré que le PSG était « à son maximum » avec cette performance, ce qui en dit long sur le sentiment d’impuissance qu’il ressent.

🚨| Kylian Mbappé called Real Madrid last summer to explain why he changed his mind and renewed. He also expressed his regret of renewing, while wanting to know if they wanted to sign him again. @marca #rmalive pic.twitter.com/yzbdI5rLLQ — Madrid Zone (@theMadridZone) March 10, 2023

Un malaise qui perdure puisque Marca affirme que les contacts se sont ensuite poursuivis entre le club madrilène et le clan Mbappé, avec plusieurs appels, y compris après la Coupe du monde, quand l’international français venait de sortir d’une énorme prestation au Qatar. Mais cette fois-ci, le journal espagnol rappèle que la donne sera totalement différente. Tout d’abord parce que l’ancien monégasque est toujours sous contrat et que s’il veut partir, ce sera pour un montant hors norme, ce qui change de la « gratuité » de l’été denier. Ensuite, le Real Madrid se dit vacciné face à l’attitude de Kylian Mbappé, et assure ne pas vouloir céder à tous ses caprices. Sur son rôle dans le vestiaire, son humilité s’il venait à signer à la Casa Blanca, son contrat et ses désirs de contrôler totalement son image, le joueur du PSG serait invité à beaucoup se calmer si jamais il faisait la démarche de rejoindre le Real Madrid.

C’est en tout cas la grande nouveauté du printemps à venir avec le contrat toujours en cours de « Kyk's » avec Paris, le club espagnol demandera certainement une prise de parole dans les médias de la part du joueur pour officialiser son envie de rejoindre Madrid. Ce serait alors un feu vert donné au début des négociations entre les deux clubs. Dans le cas contraire, il y a fort à parier que Florentino Pérez ne se hasardera pas à partir à l’aventure dans un dossier complexe après le déroulement du mercato estival 2022.