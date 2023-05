PSG ‍: Le clan Galtier envoie un message déprimant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après avoir remporté le titre de champion de France avec le PSG, Christophe Galtier a clairement fait savoir qu'il pensait avoir droit à une deuxième saison sur le banc parisien.

Recruté l’an dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est conscient qu’il pourrait à son tour se faire dévorer par l’ogre parisien. Depuis des semaines, l’entraîneur des champions de France entend ce qu’il se dit des contacts initiés par Luis Campos avec José Mourinho, Luis Enrique, Zinedine Zidane. Et samedi soir, dans les couloirs de la Meinau, il est même venu défendre sa cause auprès des journalistes présents à Strasbourg pour assister au 11e sacre national pour le Paris Saint-Germain. « Oui je mérite une deuxième saison, parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous sommes champions, nous avons remporté le Trophée des champions », avait rappelé Christophe Galtier afin de défendre son bilan au PSG. Mais les choses n’iront probablement pas dans son sens, et dans son entourage, on sent le vent du boulet qui pourrait emporter le technicien français, qui sait que l’affaire de Nice ne plaide pas en sa faveur. Alors, ses proches se mobilisent.

Galtier ne veut pas partir du PSG

Tandis que la saison se terminera samedi au Parc des Princes contre Clermont, et qu’il recevra avec ses joueurs le trophée de Champion de France, Christophe Galtier fait passer des messages et ils vont tous dans le même sens. Ce lundi, c’est dans Le Parisien que le clan Galtier plaide la cause du technicien de 56 ans. « Il n’a pas du tout envie de partir. Il a été très sincère dans ses propos. Il est à fond sur la saison prochaine. Il n’est pas dupe et a bien conscience que le PSG est à l’affût sur le marché. Mais il mérite une deuxième chance. Il ne faut pas banaliser ce titre de champion. Certains de ses prédécesseurs ne l’ont pas remporté lors de leur première saison », explique un proche de l’entraîneur parisien, afin de défendre le bilan de ce dernier. Il n'est pas certain que cela sera suffisant pour persuader Nasser Al-Khelaifi, lequel n'est pas connu pour être un sentimental.