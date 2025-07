PSG ‍: Le clan Donnarumma menace poliment Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé. Il devient pourtant urgent pour le club parisien de trouver un accord avec son gardien, d’autant que celui-ci est brillant en ce moment.

Auteur d’une saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma est en position de force pour négocier la prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Homme fort du PSG dans la conquête de la première Ligue des Champions du club parisien, le gardien italien est encore à un niveau exceptionnel durant cette Coupe du monde des clubs. Longtemps critiqué, l’international italien a prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardiens au monde, si ce n’est pas le meilleur sur la saison écoulée. Il se retrouve donc en position de force pour négocier la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026.

Les négociations trainent en longueur depuis plusieurs semaines et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et l’entourage de Gianluigi Donnarumma. Un dossier qui s’éternise, mais cela n’a rien d’anormal selon Enzo Raiola, agent du gardien parisien, qui a mis les choses au clair à ce sujet dans la Gazzetta dello Sport. « Nous sommes en train de parler (d'une prolongation). Des négociations aussi longues ne sont pas une anomalie, on parle du meilleur gardien au monde » explique-t-il avant de mettre la pression au Paris Saint-Germain en rappelant le niveau stratosphérique atteint par Gianluigi Donnarumma cette saison.

Le clan Donnarumma optimiste pour sa prolongation

« Pour moi, il mérite le Ballon d'Or. Dembélé a marqué beaucoup de buts, mais sans les arrêts de Gigio contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, Paris n'aurait jamais gagné la C1. Nous sommes optimistes, le PSG est un grand club. Laissons passer ces derniers matches. En jeu, il y a le point culminant d'une saison déjà historique. Puis, nous tenterons de trouver un accord dans un timing raisonnable » a lancé l’agent du gardien parisien, lequel semble optimiste afin de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la Coupe du monde des clubs. Mais qui fait clairement comprendre qu’il n’acceptera pas n’importe quelle proposition de la part du club francilien alors que pour l’heure, les offres du PSG avec une part importante de variable dans les émoluments -ce que Nuno Mendes, Vitinha et Hakimi ont accepté- n’ont pas satisfait les exigences de Donnarumma et de son clan.