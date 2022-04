PSG : Le chemin vers Dybala de plus en plus encombré

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cité parmi les courtisans de Paulo Dybala, le Paris Saint-Germain n’aura pas la tâche facile. De nombreux clubs en Europe s’intéressent à l’attaquant en fin de contrat à la Juventus Turin. Des obstacles qui s’ajoutent à l’incompatibilité de l’Argentin avec son compatriote Lionel Messi.

D’accord avec la Juventus Turin il y a encore quelques mois, Paulo Dybala devrait finalement partir libre cet été. Un sacré revirement de situation dû à l’offre de ses dirigeants qui avaient subitement revu les conditions proposées. Alors que la Vieille Dame lui promettait une prolongation assortie d’un salaire hebdomadaire net à 190 000 euros, la direction a fini par diminuer le montant après la signature de Dusan Vlahovic. Autant dire que l’attaquant argentin n’a pas apprécié, d’où le désaccord toujours d’actualité et son départ publiquement annoncé.

4 clubs anglais sur Dybala

Une aubaine pour ses nombreux prétendants, tous conscients qu’un joueur de ce niveau, libre, ne se trouve pas tous les jours sur le marché des transferts. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, devenu spécialiste des bonnes affaires depuis l’été dernier. Le champion de France a évidemment les moyens de satisfaire ses cibles sur le plan financier. Mais cette fois, la concurrence s’annonce plus coriace. L’entourage de Paulo Dybala aurait déjà été contacté par Arsenal, Manchester United, Newcastle et Tottenham.

🔵 Tout porte à croire que le mariage entre Dybala et l’Inter aura lieu. Un contrat de 4 ans à 6M€ + bonus par saison est prêt pour la Joya.

Le club a été rassuré sur son état physique.



~ @Gazzetta_it pic.twitter.com/e3eEYoR9o1 — Inter FR (@InterMilanFRA) April 27, 2022

Selon les informations d’ESPN, ces pensionnaires de Premier League auraient demandé à être tenus informés des éventuelles évolutions sur ce dossier. A noter que des clubs italiens et espagnols se seraient également manifestés pour l’attaquant de 28 ans, qui devrait étudier ses options dans les semaines à venir. Le Paris Saint-Germain se retrouve donc face à de nombreux obstacles, parmi lesquels on retrouve un certain Lionel Messi. En effet, les deux Argentins n’ont jamais été très complices sur le terrain. La faute à une prétendue incompatibilité liée à leurs profils similaires. Pas sûr que Paul Dybala soit prêt à retenter l’expérience.