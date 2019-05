PSG : Le cas Mbappé ? Beye donne une idée à Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a une semaine, Kylian Mbappé lançait une véritable bombe médiatique lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Alors qu’il venait d’être élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, le champion du monde avait refroidi l’ambiance au Paris Saint-Germain. « Je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce sera peut-être ailleurs avec un autre projet », s’était fendu l’attaquant de 20 ans devant un public ébahi. Depuis, Mbappé a reçu de nombreuses critiques, certains suiveurs l’accusant de fragiliser encore un peu plus l’institution du PSG. Mais pour Habib Beye, cette déclaration du prodige du football français est tout à fait logique.

« Vous vous rendez compte qu'on est en train de dire que Mbappé est un problème pour le PSG ? Le garçon vaut entre 300 et 400 ME. Moi j'aimerais bien avoir un problème à 400 millions. Il est sous contrat. La force du club, c'est d'avoir Mbappé sous contrat. Il peut faire les déclarations qu’il veut. Si l’institution est forte, elle dit : ‘Tu as un contrat de trois ans, si tu peux partir, le prix, c’est tant. Maintenant, on va voir ceux qui sont solides pour venir mettre ce prix’. Et le problème est réglé », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui estime que Mbappé marche simplement sur les plates-bandes des plus grands, comme Messi ou Cristiano, eux qui ont aussi utilisé cette méthode forte pour prolonger.