PSG : Le Brésil évite la polémique Neymar, Paris est soulagé

Dans : PSG, Foot Mondial.

Avec cette décision, le Brésil vient peut-être de s’éviter une nouvelle polémique concernant Neymar et le Paris Saint-Germain.

Touché à la cuisse lors du dernier rassemblement, l’attaquant parisien est annoncé indisponible pour un mois. Autrement dit, le Brésilien pourrait reprendre la compétition d’ici deux semaines, soit juste avant la prochaine trêve internationale. Neymar blessé avec sa sélection, absent pour de nombreux rendez-vous en club, et de retour pour son pays… Autant dire que ce scénario aurait agacé la direction francilienne ! Ce qui pourrait expliquer la décision de Tite.

En effet, le sélectionneur de la Seleção n’a pas convoqué Neymar pour les matchs amicaux contre l’Argentine et la Corée du Sud (15 et 19 novembre). Une manière de ménager l’ancien joueur de Santos, qui pourra tranquillement préparer son retour au Camp des Loges sous le regard attentif de l’entraîneur Thomas Tuchel. Ainsi, Neymar devrait faire son retour à l’occasion d'échéances importantes face à Lille et Monaco en championnat. Mais surtout contre le Real Madrid en Ligue des Champions. A noter que les autres Parisiens Marquinhos et Thiago Silva font bien partie des joueurs convoqués par Tite.

La liste du Brésil : Alisson, Ederson, Daniel Fuzato - Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Felipe, Danilo, Emerson, Alex Sandro, Renan Lodi - Casemiro, Arthur, Fabinho, Douglas Luiz, Coutinho, Lucas Paqueta - Willian, Rodrygo, Gabriel Jesus, Neres, Firmino, Richarlison.