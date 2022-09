PSG : Le bijou de Warren Zaïre-Emery en Youth League

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant le match des grands, ce mardi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin s'affrontent au Camp des Loges lors de la première journée de Youth League, la Ligue des Champions des jeunes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes du PSG montrent l'exemple aux coéquipiers de Kylian Mbappé en faisant le show puisqu'après une demi-heure, Paris mène 2-1 face aux Italiens. La différence était déjà faite après dix minutes, en partie grâce au bijou inscrit par Warren Zaïre-Emery, lequel s'était fait remarquer los des matchs de préparation sous les ordres de Christophe Galtier. Un but à voir et à revoir, capté par les caméras de BeInSports, qui diffuse la rencontre en direct.