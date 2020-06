PSG : Le Bayern s'acharne, ça commence à se voir

Dans : PSG.

Le Bayern Munich se fait un malin plaisir à venir piquer tous les espoirs du Paris Saint-Germain.

De quoi rendre fou les dirigeants parisiens. En effet, le club bavarois a réussi à faire signer Tanguy Kouassi, sur lequel le PSG comptait beaucoup pour l’avenir, et lui avait promis du temps de jeu et une belle prime à la signature. Le champion d’Allemagne travaille également sur le recrutement d’un autre défenseur chez les jeunes parisiens, à savoir El Chadaille Bitshiabu, qui n’est encore qu’au début de sa formation à 15 ans. Mais ce n’est pas fini. En effet, Le Progrès confirme ce lundi qu’Adil Aouchiche a fait savoir à sa direction qu’il ne resterait pas à Paris et n’y signerait pas son premier contrat professionnel. Encore une mauvaise nouvelle pour Leonardo, qui appréciait les qualités de meneur de jeu du jeune milieu de terrain de 17 ans, entraperçu notamment en Coupe de France au début de l’année.

Mais le journal régional révèle surtout que, si l’ASSE a toutes ses chances, Aouchiche a des touches sérieuses en Allemagne, et notamment au Bayern Munich. A croire que le club bavarois ambitionne de récupérer tous les jeunes du PSG, même si le règlement le permet puisque l’international français U17 n’a toujours pas signé professionnel dans son club formateur. Ce serait tout de même un nouveau départ difficile à digérer pour le Paris SG, qui pourrait clairement se demander si le Bayern Munich, qui ne cesse d’envoyer des piques sur le club et ses propriétaires qataris, ne s’amuse pas à cibler spécialement les jeunes prometteurs du club de la capitale. Même si sportivement, ces tentatives de recrutement ont aussi un sens, Kouassi et Aouchiche étant pressentis pour effectuer de belles carrières s’ils continuent leur progression.