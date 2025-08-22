PSG ‍: Le Bayern lâche la piste Malick Fofana et fonce à Paris

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans l'optique de dégraisser son effectif et de faire partir les joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte pas, le PSG cherche encore une porte de sortie à Marco Asensio. Annoncé du côté d'Aston Villa, l'Espagnol a reçu une offre XXL.

L'avenir de Marco Asensio fait couler beaucoup d'encre. Le milieu de terrain espagnol n'entre plus dans les plans de Luis Enrique depuis un long moment. Parti du Paris Saint-Germain sous la forme d'un prêt à Aston Villa lors de la deuxième partie de la saison dernière, le milieu offensif espagnol a réussi à retrouver quelques couleurs. Rapidement devenu un joueur utile de la formation d'Unai Emery, il a toutefois dû revenir à Paris à l'issue de son prêt. Rien de rassurant pour lui dans la mesure où ni l'entraineur, ni la direction parisienne ne veulent de lui. Invité à se trouver une porte de sortie, Marco Asensio pensait l'avoir trouvée avec un retour chez les Villans, mais un rapport venu d'Espagne relance les rumeurs.

Marco Asensio, goodbye Aston Villa ?

Si l'on en croit les informations du site Fichajes, Aston Villa risque d'avoir du souci à se faire pour s'adjuger les services de Marco Asensio. En effet, le média espagnol affirme que le Bayern Munich est entré dans la danse pour recruter l'ancienne pépite du Real Madrid. Désespérément à la recherche d'un ailier, les Bavarois ont été recalés par l'OL pour le prêt de Renato Sanches. Ils se pencheraient donc à présent sur Marco Asensio et sont apparemment convaincus qu'il a les qualités nécessaires pour s'imposer dans l'effectif de Vincent Kompany.

Les dirigeants allemands apprécient sa très grosse expérience européenne et sa polyvalence. Adepte des grands événements, il saurait rapidement s'adapter aux exigences d'un club de très haut niveau comme le Bayern Munich. Quant au joueur, son entourage voit apparemment d'un bon œil l'opportunité de signer à Munich. L'idée de pouvoir évoluer en Ligue des champions la saison prochaine, contrairement à Aston Villa, le séduit.