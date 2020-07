PSG : Le Bayern agresse encore Paris, Leonardo hausse le ton

Dans : PSG.

Après le départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain risque de perdre son jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu. Pourtant, le directeur sportif Leonardo refuse de céder dans les discussions.

Nouveau danger pour le Paris Saint-Germain. Les départs en fin de contrat de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche à peine digérés, le club de la capitale doit déjà se battre pour conserver un autre jeune talent. Cette fois, la direction s’active pour protéger El Chadaille Bitshiabu, considéré comme le grand espoir du centre de formation. Et pour cause, le défenseur central qui vient de fêter ses 15 ans est déjà très connu pour son physique (1,96m) et sa qualité à la relance.

Un profil qui plaît beaucoup en Allemagne puisque le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le groupe Red Bull sont à l’affût, révèle la radio RMC. Des offres ont même été transmises au titi qui, selon le règlement de la FIFA, ne pourrait pas jouer un match officiel avec l’une de ces équipes avant l’âge de 16 ans. Apparemment, cela n’a pas l’air de refroidir El Chadaille Bitshiabu, dont la famille réclame une intégration aux entraînements du groupe professionnel du PSG.

Leonardo inflexible

Une condition que Leonardo refuse, estimant que le joueur doit d’abord faire ses preuves chez les U19. Pour le directeur sportif, c’est aussi une manière d’annoncer la couleur aux autres jeunes qui viendront négocier. En attendant, le Brésilien espère convaincre le gaucher avec un contrat aspirant d’un an assorti d’un bail professionnel automatique à ses 16 ans. Suffisant pour le retenir ? Dans l’entourage du joueur, on considère que c’est du 50-50…