PSG : Le Barça prépare un sale coup, Neymar n’y est pour rien

Dans : PSG.

En quête d’un défenseur central pour le mercato estival, le FC Barcelone va tenter d’attirer un jeune prometteur. Et n’écarte pas l’idée de piocher au Paris Saint-Germain.

S’il souhaite vraiment récupérer Neymar cet été, le FC Barcelone devra améliorer ses relations avec le Paris Saint-Germain. Mais ce n’est visiblement pas l’intention du club catalan, prêt à prendre le risque de contrarier le champion de France une nouvelle fois. En effet, Sport indique que le Barça cherche un défenseur central droitier pour préparer la succession de Gerard Piqué. L’objectif est donc de trouver un profil jeune, prometteur et dont les qualités correspondent à la philosophie blaugrana. C’est pourquoi le champion d’Espagne s’intéresserait au Français Dayot Upamecano, que le RB Leipzig serait disposé à transférer pour 60 millions d’euros.

L’opération serait élevée, beaucoup plus que l’alternative qui mène au Paris Saint-Germain, et plus précisément à Tanguy Kouassi (17 ans). Rappelons que le défenseur central ou milieu de terrain arrive à la fin de son contrat aspirant. Les dirigeants parisiens tentent de le convaincre de signer un premier bail professionnel, mais le titi semble plus proche de Leipzig, où l’attend un contrat de quatre ans assorti d’une prime à la signature de quatre millions d’euros. En plus d’un temps de jeu garanti à la place d’Upamecano annoncé partant. Un départ serait difficile à encaisser pour la direction francilienne, surtout si Kouassi finissait par atterrir au Barça…