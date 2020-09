PSG : Le Barça pousse Bellerin vers Paris

Dans : PSG.

La première grande recrue estivale du PSG est en approche, Arsenal consent à discuter avec Paris sur la signature d'Hector Bellerin, même s'il reste du travail.

La saison reprend officiellement ce jeudi pour le PSG, avec un match face à Lens qui comptait en théorie pour la première journée. Si en raison de l’épidémie de Covid-19, Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur son effectif au complet, il y a déjà, à la base, des trous dans le groupe parisien avec les départs de l’intersaison. Quelques recrutements sont essentiels, mais Leonardo est visiblement décidé à ne plus attendre trop longtemps. C’est le cas dans le dossier de l’arrière droit, qui avance ces dernières heures. Un peu grâce au FC Barcelone, qui est revenu à la charge pour Hector Bellerin, et aurait proposé 20 à 25 ME à Arsenal. Mais selon The Independent, ce montant est très loin de ce que souhaite récupérer le club londonien. Voilà pourquoi, après des prises de renseignements de la part de la Juventus, du Bayern Munich et de Leverkusen, Arsenal se rend compte qu’il aurait du mal à récupérer une somme proche de 40 ME pour Hector Bellerin.

Le journal anglais affirme ainsi que le PSG est toujours en pole position dans ce dossier, et que Leonardo rêve de boucler sa venue dans les jours à venir. Il s’agirait en tout cas d’une dépense copieuse pour un latéral qui a souvent surnagé dans le marasme d’Arsenal ces dernières années, et qui arriverait dans la peau d’un titulaire au Paris SG, où Kehrer et Dagba n’ont pas vraiment l’étoffe d’un membre du 11 de départ aux yeux de Thomas Tuchel. Après avoir fait signer de manière définitive Mauro Icardi et Sergio Rico, en attendant peut-être Eric-Maxim Choupo-Moting, Hector Bellerin serait alors le premier vrai grand pari de Leonardo dans ce mercato estival.