PSG : Le Barça mis KO, Paris sort son arme fatale au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Il y a 48 heures encore, la presse espagnole était affirmative, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, les deux pépites néerlandaises de l'Ajax Amsterdam allaient signer au FC Barcelone. Tout semblait être en place pour une double acquisition qui aurait permis aux deux joueurs de finir la saison avec leur club avant de rejoindre le Barça. Mais ce vendredi, l'ogre catalan semble totalement hors course concernant Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, le Paris Saint-Germain ayant virilement repris la main. Et si un club est encore en mesure de changer la donne ce n'est plus le FC Barcelone, mais Manchester City, Pep Guardiola étant lui aussi tenté par les deux néerlandais, et notamment Frenkie de Jong, le jeune milieu de terrain.

Pour se donner toutes ses chances dans cette opération, le PSG a envoyé Antero Henrique et l'avocat du club jeudi à Amsterdam, histoire de préparer le terrain affirme RMC. Mais le Paris Saint-Germain a surtout fait entrer dans la danse son arme fatale, à savoir l'homme qui a réussi à boucler le transfert de Neymar, Pini Zahavi. Si ce dernier est intégré à l'opération, notamment pour Frenkie de Jong qui est la cible principale du Paris SG, la concurrence peut s'attendre à bien des difficultés. Car s'il est discret, Pini Zahavi se trompe rarement et n'est pas du genre à rater une transaction. Autrement dit, le PSG a l'avantage dans ce dossier néerlandais, validé par Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaifi, reste tout de même à sceller le deal.