PSG : Le Barça laisse Rabiot aux autres clubs

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Poussé vers la sortie cet hiver, Adrien Rabiot a décidé de rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de son contrat l’été prochain.

Une prolongation n’est toujours pas d’actualité, ce qui implique que le milieu de terrain partira libre. Mais pour quelle destination ? Difficile de savoir pour le moment. Longtemps annoncé proche du FC Barcelone, l’international tricolore semble s’éloigner de la Catalogne au fil des semaines. Pendant que sa mère et agent continue de discuter avec d’autres formations, Rabiot refuse toujours de s’exprimer sur son avenir. Et ne donne pas non plus de nouvelles au Barça.

Du coup, le président Josep Maria Bartomeu évoque ce dossier avec prudence. « Rabiot est un joueur actuellement libre, n'importe quelle équipe peut le recruter. Le Barça a déjà publié un communiqué pour dire qu'il n'avait pas signé. Il n'y a aucun accord pour lui », a certifié le patron blaugrana sur la Cadena COPE. Selon les dernières informations de la presse locale, le champion d’Espagne ne considère plus le Parisien comme une priorité depuis la signature de Frenkie de Jong.