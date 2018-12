PSG : Le Barça dément une partie de la rumeur Mbappé

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Le Paris Saint-Germain bientôt obligé de vendre une de ses stars ? L’information n’est pas passée inaperçue en Europe.

De l’autre côté des Pyrénées, on affirme que le FC Barcelone voudrait en profiter pour négocier le transfert de Kylian Mbappé. Le champion d’Espagne serait prêt à proposer Philippe Coutinho en échange, plus un montant de 150 millions d’euros ! Une rumeur folle, voire infondée selon le Barça. En effet, le média catalan Sport a appris que les Blaugrana n’envisageaient absolument pas le départ de son milieu offensif.

Malgré sa baisse de régime ces dernières semaines, l’international brésilien garde la confiance du staff technique et de la direction. Cet échange n’est donc pas d’actualité. Mais toujours d’après la même source, cela ne signifie pas pour autant que le Barça écarte la piste Mbappé. Au contraire, l’actuel leader de Liga reste attentif à la situation de l’attaquant français. Comme le Real Madrid, et probablement d’autres formations, le FCB attend patiemment de connaître la fin de l’histoire entre le PSG et le fair-play financier…