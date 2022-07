PSG : Le Barça d'abord, Lewandowski fait pleurer Luis Campos

En quête de renforts pour le secteur offensif, Luis Campos se tient à l’affût en cas d’ouverture pour Robert Lewandowski. Mais le conseiller football du Paris Saint-Germain, tout comme Chelsea, se heurte à un mur étant donné que l’attaquant du Bayern Munich n’a d’yeux que pour le FC Barcelone.

Avec les départs attendus de Mauro Icardi et du jeune Arnaud Kalimuendo, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment le choix. Le club de la capitale, dont le nouvel entraîneur Christophe Galtier a choisi d’évoluer en 3-5-2 la saison prochaine, ne peut pas uniquement s’appuyer sur Kylian Mbappé et Lionel Messi en pointe. L’attaque parisienne a besoin de renforts. C'est pourquoi Luis Campos espère recruter un voire deux attaquants d’ici la fermeture du marché des transferts en septembre.

Robert Lewandowski deal. Barcelona new official bid set to be submitted, all parties are in direct contact now including his agent Zahavi to reach full agreement. 🚨🇵🇱 #FCB



Lewandowski insisted with Bayern in the last 24h to join Barça as soon as possible. Key stages. pic.twitter.com/s8lVBxuPmF